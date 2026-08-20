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بينهم 4 أطفال.. رايتس ووتش تتهم فيلق أفريقيا بقتل 9 مدنيين وسط مالي

محمد الهادي
الفيلق الأفريقي الروسي في معركة في مالي

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقاتلين من فيلق أفريقيا الروسي بقتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، خلال عملية في قرية بومبوري بمنطقة موبتي وسط مالي في 10 يوليو الماضي.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن العملية التي نُفذت إلى جانب جنود ماليين شهدت أيضا ضرب عشرات السكان ونهب وإحراق منازل.

وأوضحت أن أكثر من 100 مقاتل من «فيلق أفريقيا» كانوا حاضرين خلال العملية، مقابل 3 أو 4 جنود ماليين فقط، اقتصر دورهم بشكل أساسي على الترجمة.

ورجحت المنظمة أن يكون هدف العملية الحصول على معلومات عن مقاتلي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي كانت «تسيطر» على بومبوري منذ 9 سنوات، وفقا لشهود قابلتهم المنظمة.

وأكدت أن مقاتلي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» لم يكونوا موجودين في بومبوري وقت العملية.

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