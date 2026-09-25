حقق المنتخب الموريتاني للرجال فوزاً على منتخب جيرزي بنتيجة 3-1، فيما أحرز اللاعب عبد الله خالد لقب مرشح أستاذ دولي (CM)، خلال أولمبياد الشطرنج في سمرقند، وفق الاتحادية الموريتانية للشطرنج.

وأضافت الاتحادية أن فاطمة الشيخ سيديا وبشرى آب حصلتا على لقب مرشحة أستاذة دولية (WCM)، ليرتفع عدد الألقاب الدولية التي أحرزها لاعبو موريتانيا في البطولة إلى ستة.

وتضاف الألقاب الثلاثة الجديدة إلى ألقاب حصل عليها أمس المختار سيداتي وأحمد شريف خالد وفاطمة الحاج سيدي.

وقالت الاتحادية إن الألقاب الستة تمثل أعلى حصيلة تحققها موريتانيا في بطولة واحدة، دون تقديم تفاصيل عن المعايير التي استندت إليها في وصفها بالرقم القياسي.