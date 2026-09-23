بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية 11.34 بالمئة على الصعيد الوطني حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي، الأربعاء، بحسب المعطيات المسجلة في مختلف مكاتب التصويت بالمملكة.

وانطلقت عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وسط سير العملية في ظروف عادية بمختلف مكاتب التصويت، بحضور ممثلي لوائح الترشيح المقدمة في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية.

ويشارك في الانتخابات 28 حزبا، فيما تخوض المنافسة 1850 قائمة تضم إجمالا 7288 مرشحا، بينهم 2658 امرأة، للتنافس على 395 مقعدا في مجلس النواب.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، يتولى أعضاؤها فرز الأصوات بحضور ممثلي القوائم المرشحة، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية الحكومية. ومن المتوقع أن يبدأ الحزب المتصدر مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي بعد إعلان النتائج، في ظل حاجة الحكومة إلى أغلبية لا تقل عن 198 مقعدا، وهو ما يصعب على حزب واحد تحقيقه في ظل نظام الاقتراع باللائحة.

وبموجب الفصل 47 من الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

وتواجه الحكومة المقبلة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها المشاريع المرتبطة باستعداد المغرب للمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر 2021، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعدا، متقدما على حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا.

ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف حكومي يضم أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.