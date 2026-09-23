قال المتحدث باسم قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا سيدي ولد الكوري، اليوم الأربعاء، إن الدعوات إلى مأمورية رئاسية ثالثة تتعارض مع مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة، مؤكداً أن الحوار الوطني المرتقب لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتجاوز الدستور أو فرض مخرجات سياسية مسبقة.

وأضاف المتحدث في تصريح خاص ل”صحراء ميديا”، أن الائتلاف وافق على المشاركة في الحوار، باعتباره فرصة لمعالجة الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وجاء موقف الائتلاف تعليقا على حديث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الحوار، ودعوته إلى مساءلة المنظومة المؤسسية القائمة ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية وتطوير المؤسسات.

ولفت ولد الكوري إلى أن أي إصلاح مؤسسي يجب أن يتم في إطار الدستور واحترام مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وصون الحريات والحقوق الأساسية.

وأضح أن نجاح الحوار يفترض ألا تدخل إلى طاولته قضايا حسمت مسبقا خارجها، وألا تستخدم ضغوط سياسية أو شعبية لصناعة مخرجات مسبقة، محذرا من تحويل الحوار إلى غطاء لإضفاء المشروعية على خيارات تتعارض مع النصوص والمبادئ الدستورية.

وتابع ولد الكوري: «الدعوات المتصاعدة إلى مأمورية رئاسية ثالثة تتعارض مع الحديث عن دولة المؤسسات واحترام العقد الدستوري، وإصلاح المؤسسات لا يعني إعادة صياغة قواعد تداول السلطة بما يخدم الأشخاص».

ودعا المتحدث باسم الائتلاف إلى أن تركز أعمال الحوار على تعزيز الوحدة الوطنية والعدالة والإنصاف، وحماية الحريات ودولة القانون، وإصلاح الإدارة والقضاء، ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، وتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد أن الائتلاف يجدد استعداده للمشاركة في «حوار وطني جاد وشامل»، مؤكدا أن مخرجاته ينبغي أن تكون ثمرة مداولات المشاركين وإرادتهم الحرة، وفي أجواء من الاحترام والثقة والندية، بعيداً عن الضغوط والحملات السياسية والإعلامية.

وقال ولد الكوري إن «الاستقرار الحقيقي» يقوم على قوة المؤسسات واحترام الدستور والقانون وضمان التداول السلمي والديمقراطي على السلطة، وليس على إطالة بقاء الأشخاص في السلطة.