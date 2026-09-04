بحث وزير المالية الموريتاني كوديورو موسى انكينور مع بعثة من صندوق النقد الدولي يوم الخميس سبل تحديث البيانات المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتحسين آليات جمعها والتحقق منها، في إطار التعاون بين موريتانيا والصندوق.

وقالت وزارة المالية إن اللقاء، الذي ترأس فيه البعثة فرانسيس غاهيزي، المستشار الإقليمي لصندوق النقد في إحصاءات المالية العامة، تناول التقدم المحرز والنتائج المتحققة في تحديث آليات جمع البيانات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية والتحقق من دقتها.

وأكد الوزير أهمية تحسين جودة إحصاءات المالية العامة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بجمع وإعداد البيانات المالية، بحسب الوزارة.