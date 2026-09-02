قال قائد كتيبة المظليين الأولى في نيامي، النقيب روجر غابرييل، إن عسكريين متمردين خلال أحداث 29 أغسطس تلقوا، بحسب إفادته، محاولات دعم من جهات خارجية، من بينها اتصالات بأفراد في الجيش لحثهم على الانضمام إلى التحرك ضد السلطات.

وقال غابرييل إن أشخاصا مقربين من الرئيس السابق محمد بازوم، وضباطا تشاديين، وفرنسا وبنين وساحل العاج وردت أسماؤهم في هذه الاتصالات. وأضاف أن أفرادا في كتيبته تلقوا اتصالات من بلجيكا ودبي تطلب منهم دعم المتمردين.

ولم يقدم الضابط تفاصيل أو أدلة علنية تثبت مشاركة الحكومات أو الجهات التي ذكرها في دعم التحرك، كما لم يتضح من إفادته من يقف تحديدا وراء الاتصالات التي قال إنها جرت مع العسكريين.

وأضاف غابرييل أن الترتيبات التي كانت قيد البحث تضمنت، بحسب ما أُبلغ به، نشر قوات خاصة فرنسية في مطار نيامي لمساندة المتمردين.

وتأتي هذه الإفادة بعد أيام من اندلاع تمرد داخل الجيش في العاصمة، بدأ من قاعدة 101 الواقعة في مجمع مطار ديوري حماني، قبل أن يمتد إطلاق النار إلى مواقع حساسة في نيامي. وتمكن المتمردون في بداية الأحداث من السيطرة على القاعدة، بينما تصدى الحرس الرئاسي لمحاولة الوصول إلى القصر الرئاسي، قبل أن يستعيد السيطرة على القاعدة وينهي التمرد.

وقالت السلطات النيجرية إن قوات الدفاع والأمن أحبطت ما وصفته بمحاولة لزعزعة الاستقرار، بينما أعلنت كونفدرالية دول الساحل، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أن قوات موالية للمؤسسات تمكنت من احتواء التحرك وإفشاله.

وقال السفير الروسي في نيامي فيكتور فوروبييف إن السلطات النيجرية طلبت مساعدة «فيلق أفريقيا» الروسي لقمع التمرد، في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن عناصر روسية دعمت القوات الموالية للجنرال عبد الرحمن تياني خلال استعادة القاعدة.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الوطني لاحقا جنودا يستسلمون، فيما ظهر آخرون بين قتيل وجريح. وأظهرت وثيقة رسمية أن ثلاثة من أفراد الحرس الرئاسي قتلوا خلال المواجهات، بينما لم تعلن السلطات حصيلة كاملة لخسائر المتمردين.

وكان التحرك أول تمرد مسلح معروف من داخل الجيش منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم وأوصل تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، إلى السلطة. ومنذ ذلك الحين، قطعت النيجر تعاونها العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة وعززت شراكتها الأمنية مع روسيا.