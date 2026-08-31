توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تشهد عدة مناطق من موريتانيا تساقطات مطرية خلال الأيام الأربعة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شمال البلاد.

وقالت الهيئة، في توقعاتها للفترة الممتدة من فاتح إلى الرابع سبتمبر 2026، إن الجبهة المدارية ستعبر شمال ولاية آدرار والأجزاء الشرقية من ولاية تيرس الزمور، قبل أن تتراجع تدريجيا باتجاه أقصى جنوب ولايتي كيدي ماغه والحوضين.

ومن المنتظر أن تشهد ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي وكوركول وكيدي ماغه وتكانت ولعصابة، إضافة إلى المناطق الشرقية من آدرار، أمطارا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وفي المقابل، ستواصل درجات الحرارة ارتفاعها في شمال البلاد، حيث يُتوقع أن تصل إلى 47 درجة مئوية في مدينة بير أم اكرين.

كما نبهت الهيئة إلى احتمال تأثر الرؤية بفعل الأتربة في مناطق من ولاية تيرس الزمور خلال الفترة ذاتها.