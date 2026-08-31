سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية على مناطق من ولايات لعصابه ولبراكنه وتكانت وكيدي ماغه، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:

لعصابه:

بومديد: 07 مم

احسي الطين: 03 مم

لبراكنه:

النتكه: 13 مم

الرجاء: 08 مم

لمريكعه: 05 مم

بابابى: 02 مم

مال:

الواسطه: 15 مم

تكانت:

المجريه:

دابر: 14 مم

لكريع: 06 مم

تيشيت:

تيشيت: 13 مم

كيدي ماغه:

غابو:

امباله: 60 مم

ارقاو: 35 مم

واعرت اهل بيلن: 35 مم

الشيه 2: 35 مم

اهل عيسى بابه: 32 مم

جوكنتورو: 26 مم

صب انحل: 25 مم

اماكه اهل المختار: 25 مم

كنكو: 20 مم

اشليخه: 20 مم

الصوفي: 20 مم

لمبيديع: 20 مم

مدن لغلال: 19 مم

الملكه: 16 مم

امباله دار النعيم: 15 مم

كمب انضو: 15 مم

ارشان: 15 مم

اشكاطه: 15 مم

واد النعاج: 15 مم

الرومده: 15 مم

اهل سكابه: 10 مم

سيلبابي:

واعرت اهل لكحل: 20 مم

اهل صمب: 20 مم

حاسي لعطش: 20 مم

تاشوط: 18مم

الخشبايه: 15 مم

ديالا: 15 مم

نيوردل: 12 مم

سيلبابي: 11 مم

دانكرمو: 10 مم

واعرت اهل احميميد: 05 مم

ول امبني ادباي: 05 مم

حاسي شكار: 04 مم

ارتمو: 04 مم

ول امبني سونيكى: 03 مم

انيليبا: 02 مم

ومبو:

الطبال 1: 29 مم

الطبال 2: 25 مم

صانيى جيري: 23 مم

ومبو: 18 مم

التيشطايه: 15 مم

الطبال 3: 10 مم

جكي: 07 مم

ول ينج:

لعبلي: 20 مم

ويد امور: 20 مم

الطيبات: 10 مم