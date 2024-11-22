قال محمد الأمين الفايدة، مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة الموريتانية،إن أزيد من 250 شركة محلية تستفيد من إعفاء أوروبي من الرسوم الجمركية.

وأوضح خلال يوم تحسيسي نظم أمس بنواكشوط حول “الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها موريتانيا”، أن 257 شركة موريتانية استطاعت لحد الآن، التسجيل في نظام “ريكس”، الذي يصدر شهادات منشأ السلع بالاعتماد على مبدأ التصديق الذاتي والإعلان عن منشأ السلع من قبل المشغلين الاقتصاديين عبر ببيانات المنشأ، استفادت من الإعفاء من الرسوم الجمركية في أسواق الاتحاد الأوروبي.

إلا أن هذه الاستفادة، يضيف المسؤول، تتم بالأساس عبر الاتفاقية التفضيلية الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، والتي بموجبها تصدر المنتجات الموريتانية المنشأ إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية، وكذا من خلال القانون الأمريكي للنمو والفرص في إفريقيا (أغوا) الذي يسمح بتصدير المنتجات الموريتانية المنشأ دون رسوم إلى الولايات المتحدة.

ويالإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة ستستفيد الشركات الموريتانية، حسب المسؤول، من إعفاءات مماثلة بعد توقيع اتفاقية تفضيلية مع الصين ستفتح للبضائع الموريتانية المنشأ سوقا كبيرة وكذا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، ومع منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

و تم خلال هذا اليوم بحث ودراسة انعكاسات الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها موريتانيا، كالاتفاقية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، على التجارة الخارجية لموريتانيا واقتصادها بشكل عام .