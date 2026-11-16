انطلاق فعاليات أسبوع المغرب بنواكشوط “لبناء شراكة تضامنية”

انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الثالثة للتظاهرة الاقتصادية والثقافية “أسبوع المغرب” تحت شعار “معا لبناء شراكة تضامنية”.

ويقترح “أسبوع المغرب” المنظم بتعاون بين سفارة المغرب بنواكشوط وجمعية “منتدى الجنوب”، وبشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، برنامجا غنيا ومتنوعا من الأنشطة، يتضمن على الخصوص، عروضا ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمقاولات والشركات والهيئات.

كما تتضمن أشغاله، ندوات تسلط الضوء على دينامية وآفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، وكذا على المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي التي تسهم في رسم معالم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتستمر فعاليات النسخة الثالثة حتى 22 نونبر الجاري، وتأتي”في سياق العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وموريتانيا”، حسب ما أعلن المنظمون.



وأكد المنظمون، “أن هذه العلاقات تستمد قوتها وديناميتها من الإرادة المشتركة لقائدي البلدين من أجل توطيد أواصر الأخوة والتعاون وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة”.

وحضر افتتاح النسخة من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد ، ووزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، آيساتا لام، ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، الى جانب رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد والمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات، التاه أحمد مولود.

وعن الجاني المغربي، حضر وفد حكومي ضم، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، والكاتب العام للوزارة، إبرهيم بنموسى، إلى جانب سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد شبار، ورئيس مجلس الأعمال المغربي- الموريتاني المغربي، عبد العزيز التعرجي.