مسلّحون يقتلون 37 مدنيا على الأقل غرب النيجر

قتل 37 مدنيا على الأقل الخميس في كمين نصبه مسلحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، بحسب ما أفادت مصادر محلية وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول منتخب سابق إن الهجوم استهدف سكان قرية تيليم أثناء توجههم إلى السوق الأسبوعية في تيرا، وهي مدينة ومقاطعة تحمل الاسم نفسه في منطقة تيلابيري (غرب)، مشيرا إلى أنهم كانوا يتنقلون بمواكبة عناصر من قوات الدفاع الذاتي المحلية عندما “وقعوا في كمين نصبه مسلحون مجهولون”.

وأضاف أن “37 شخصا قتلوا على الفور، وفي صباح اليوم (الجمعة)، توفي شخص آخر متأثر بجروحه، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38”.

ومن بين القتلى، “11 عنصرا من مجموعة الدفاع الذاتي، و7 نساء، و20 رجلا”، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، أفاد أحد سكان مدينة تيرا بأن الهجوم خلف “37 قتيلا، بينهم نساء وأطفال”، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى في تيرا”.

وغالبا ما تشهد منطقة تيلابيري الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، هجمات جهادية دامية.

وفي عام 2025، أصبحت المنطقة “الأكثر دموية في منطقة الساحل”، فيما كان المدنيون “الأكثر عرضة للاستهداف”، بحسب منظمة “مشروع بيانات النزاعات المسلحة” (ACLED).

وشهدت البلاد مدى العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.