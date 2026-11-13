موريتانيا.. الهابا تحدد المؤسسات المتوفرة على معايير مهنية

أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموريتانيا الجمعة، قرارها المتضمن اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المتوفرة على حد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية التي تفرضها النصوص القانونية.

وجاءت قنوات الساحل وصحراء 24، والمرابطون، والمدينة، وشنقيط، ضمن مؤسسات الإعلام السمعي البصري، التي تتوفر على على حد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، التي تفرضها النصوص القانونية المعمول بها في موريتانيا.

وحددت الهابا على مستوى مؤسسات الصحافة الإلكترونية، التي تستوفي تلك المعايير، وكالة الأخبار، وصحراء ميديا، ومركز الصخراء، وتقدمي، وموريتانيا الآن، وبلوار ميديا، وتواتر، ومراسلون،ومدار، والوكالة الموريتانية للصحافة، وCridem، ونواكشوط مباشر، وليبجاوي، وكادر والتيار، ، وInfo Plus، وموريتانيا اليوم، والفكر، والشروق ميديا، وموري نيوز، وتحديث، بالإضافة إلى المراقب.

وأشارت الهابا، إلى مؤسسات أخرى في طور استكمال المعايير.

وعلى مستوى الصحافة المكتوبة، ضمت قائمة الهابا، Elilam media groupe، والأمل، وصوت العمال، وLe Rénovateur، ومجموعة الصدى للإعلام، وAuthentique، وLe Quotidien de Nouakchott، وEveil Hebdo، وFOOYRE BAMTAAARE.

وبحسب الهابا، استند القرار، إلى “التقييم الفني الوارد في المسح الشامل الذي أجرته فرق السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية للمشهد الصحفي الوطني 2026.”، وبعد “تقارير تحقيق اعتمادية، والتقييم أداء المؤسسات السمعية البصرية الوطنية 2025-2026.”

كما استند إلى “التقييم الفني الذي أعده فريق قطاع الرقمنة، فيما يخص محتوى المواقع الإلكترونية”، وإلى “* التقرير المستخلص من بيانات السجل المهني للصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام بموريتانيا.”