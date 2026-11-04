القاهرة الإخبارية تحصد جائزة التميز الإعلامي العربي

حصلت قناة القاهرة الإخبارية على جائزة التميز الإعلامي العربي ضمن فئة المؤسسات الإعلامية، خلال الدورة العادية السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الصومال.

وتسلّم الجائزة سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مراسم تكريم الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الفتاح قاسم محمود، ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة في الكويت عمر سعود عبد العزيز العمر.

وتُمنح جائزة التميز الإعلامي العربي تقديرا للإسهامات الإعلامية وتشجيعا للمؤسسات والشخصيات العربية على تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دور الإعلام في تناول القضايا العربية المشتركة.