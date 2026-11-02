قال وزير الحرب والدفاع في بوركينا فاسو، الجنرال سيليستين سيمبوري، إن أكثر من 86 ألف شخص سجلوا للانضمام إلى الاحتياط العسكري خلال أقل من شهر، من أصل هدف يبلغ 100 ألف احتياطي بحلول نهاية عام 2026.

وأضاف الوزير، خلال احتفال القوات المسلحة في بوركينا فاسو بالذكرى الـ66 لتأسيسها، الأحد، في العاصمة واغادوغو، أن قوات الاحتياط تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش من خلال تعبئة المواطنين المتطوعين.

وأوضح أن الهدف ليس تحويل كل مواطن إلى جندي، وإنما الاستفادة من مهارات المتطوعين وقدراتهم في الدفاع عن البلاد.

وتنقسم قوات الاحتياط، المنشأة بموجب قانون صادر في 26 مايو/أيار 2026، إلى فئتين؛ تضم الأولى العسكريين السابقين وأفراد قوات الأمن السابقين والمتطوعين السابقين للدفاع عن البلد، فيما تشمل الثانية المواطنين المتطوعين، بمن فيهم من لا يمتلكون تدريبا عسكريا مسبقا.

وبحسب الوزير، يمكن تعبئة أفراد الاحتياط في حالات التهديد لأمن بوركينا فاسو والنزاعات المسلحة والأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية، كما يمكنهم تقديم الدعم العملياتي والإداري والفني للقوات المسلحة في البلاد.

ودعا سيمبوري مختلف الفئات المهنية والاجتماعية إلى المشاركة في التعبئة، مشيدا بالعسكريين والمتطوعين للدفاع عن الوطن المشاركين في العمليات العسكرية.