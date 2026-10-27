صحراء ميديا توقع اتفاقية تعاون مع روسيا اليوم

وقعت مجموعة صحراء ميديا الإعلامية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، اتفاقية للتعاون الإعلامي مع قناة روسيا اليوم.

وجرى التوقيع على هامش منتدى “روسيا-إفريقيا” الإعلامي، من طرف الرئيس التنفيذي لمجموعة صحراء ميديا الإعلامية عبد الله ولد محمدي، والمديرة العامة للقسم العربي في قناة روسيا اليوم مايا مناع.

وتفتح الاتفاقية المجال للتعاون بين صحراء ميديا، المالكة لقناة صحراء 24 الإخبارية، وقناة روسيا اليوم، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتكوين وتطوير القدرات وتكنولوجيا الإعلام.

وعقد ولد محمدي ومناع اجتماعًا مغلقًا لنقاش الآليات والخطط العملية للشروع في تنيفذ بنود الاتفاقية.

فيما أثنت مناع في تصريح لصحراء ميديا على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين المؤسستين الإعلاميتين.

وانطلقت أعمال منتدى “روسيا – إفريقيا” الإعلامي أمس الاثنين، في موسكو برعاية شبكة RT ومشاركة وكالتي “سبوتنيك” و”تاس” للأنباء، وحضور أكثر من 200 شخصية إعلامية وسياسية من 46 دولة إفريقية.

ويأتي المنتدى بالتزامن مع التحضيرات للقمة الثالثة “روسيا – إفريقيا” التي تنطلق يوم غد الأربعاء، بحضور عدد من الرؤساء وقادة الحكومات الأفريقية.

ومن المنتظر أن تناقش القمة مواضيع التنمية الاقتصادية وتوسيع التجارة والاستثمارات والتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتطوير أنظمة الدفع المستقلة والأمن الغذائي والتحول الرقمي.