موريتانيا تشارك في أسبوع الإيكاو لأمن الطيران المدني بكازاخستان

شاركت الوكالة الوطنية للطيران المدني في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، في فعاليات أسبوع الإيكاو لأمن الطيران 2026 (ICAO Security Week 2026)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

ومثّل الوكالة في المنتدى مديرها العام، باب أحمد محمد باب أحمد، ومدير الأمن والتسهيلات بالوكالة، أعمر المختار.

وقالت الوكالة عبر صفحتها على فيسبوك، إن مشاركتها في هذا الحدث الدولي تشكّل مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والهيئات المختصة في مجال أمن الطيران المدني.

ويستعرض المنتدى أحدث المستجدات والتحديات الأمنية التي تواجه قطاع النقل الجوي، فضلًا عن بحث السبل الكفيلة بتعزيز منظومات أمن الطيران وتطوير إجراءات الحماية والتسهيلات، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل استعدادات موريتانيا للاستحقاقات الدولية المقبلة في مجال أمن الطيران المدني، وفي مقدمتها التدقيق الأمني المرتقب الذي ستجريه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال سنة 2027، والذي ستخضع له منظومة أمن الطيران المدني الوطنية، بهدف تقييم مدى امتثالها للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.