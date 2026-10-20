وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة إلى تسريع تشغيل 28 مركزا صحيا في العاصمة نواكشوط، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أعلنت الرئاسة الموريتانية.

وقالت الرئاسة، في إيجاز نشرته اليوم الثلاثاء، إن ولد الغزواني اجتمع بالوزير الأول المختار ولد اجاي وعدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الخدمية، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، لتقييم تقدم الأشغال واستكمال التحضيرات اللازمة لتشغيل المراكز.

وتشمل التوجيهات استكمال الطواقم الطبية والتجهيزات والمستلزمات الضرورية، وضمان صيانة المباني ونظافتها، واعتماد منظومة رقمية لتسيير المرضى والاستشارات والمخزون الطبي، مع تحديد المسؤوليات والآجال وضمان المتابعة الميدانية لتنفيذ الإجراءات.

كما تتضمن تعزيز الانضباط المهني للطواقم الصحية، وتحسين تسيير المراكز وترشيد الموارد، ومتابعة جودة الخدمات، إلى جانب تنظيم الاستشارات التخصصية وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية.