جمع ناشطون موريتانيون على منصة تيك توك 100 مليون أوقية قديمة، خلال أقل من 12 ساعة، في حملة تبرعات أطلقها صانع المحتوى سيدي السدات، صباح الأحد، بهدف مساعدة مرضى معوزين، بينهم مصابون بالسرطان والكلى، على تغطية تكاليف العلاج.

وجُمعت التبرعات خلال بث مباشر على المنصة، شارك فيه مئات الموريتانيين بمساهمات مالية، حتى بلغ إجمالي المبلغ 100 مليون أوقية قديمة، في واحدة من أكبر حملات التبرع التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في البلاد من حيث حجم المساهمات خلال فترة زمنية قصيرة.

ولم تكن الحملة الأولى التي يقودها السدات بمشاركة نشطاء آخرين على المنصة، إذ سبق لهم تنظيم حملات لجمع تبرعات لموريتانيين يعيشون في ظروف معيشية صعبة، انتهى بعضها بشراء منازل لأسر كانت تقيم في أكواخ، كما جمعوا مبالغ مالية لمساعدة مرضى على السفر وتلقي العلاج.

وتعتمد هذه المبادرات على البث المباشر والتفاعل مع المتابعين لحشد التبرعات، إذ يشارك المتبرعون في تحويل الأموال خلال ساعات، في نمط من العمل الخيري اتسع حضوره عبر منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا.

ولاقت الحملة الأخيرة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مدونون ونشطاء بمشاركة مئات المتبرعين في جمع المبلغ، وبالمبادرة الموجهة إلى مساعدة المرضى المعوزين، في ظل الأعباء المالية التي يواجهها كثيرون لتغطية تكاليف العلاج.