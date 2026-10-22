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حزب المسار يتفاجأ من طريقة اختيار ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار

محمد عبد الله

أعلن حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم (المسار) تفاجؤه من طريقة اختيار ممثلي منسقية أحزاب الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالطريقة التي اتُّخذ بها القرار، دون التشاور معه بشأن الآلية المعتمدة، رغم مشاركته في النقاشات المتعلقة بالموضوع.

وعبّر الحزب في بيان نشره، عن تحفظه على “المنهجية الأحادية والمعايير المعتمدة في اختيار الممثلين”، من خلال رسالة وجّهها إلى منسقية أحزاب الأغلبية، دعا فيها إلى إعادة النظر في هذه الآلية بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا وإنصافًا لمختلف مكونات المنسقية.

وقال الحزب إن اعتماد الأسماء وإحالتها رسميًا إلى منسق الحوار تم دون معالجة الإشكال المطروح أو التجاوب مع تلك المطالب.

ودعا الحزب إلى استخلاص الدروس من هذه التجربة، واعتماد آليات واضحة وتشاركية لاتخاذ القرارات داخل منسقية أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة، بما يعزز التنسيق وروح الشراكة، ويحفظ حقوق مختلف مكوناتها، ويخدم المصلحة الوطنية العليا.

وكانت أحزاب الأغلبية قد اختارت أسماء ثماني شخصيات لتمثيلها في لجنة الإشراف على الحوار المرتقب، وكان معظمهم من قادة الأحزاب السياسية، مما أثار غضب حزب جبهة المواطنة والعدالة (جمع)، الذي قرر تجميد صلته بمنسقية أحزاب الأغلبية بسبب تجاهل طلبه الحصول على عضوية لجنة الإشراف على الحوار، مؤكدًا أن هذه اللجنة ضمت شخصيات كانت تعرقل الحوار.

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