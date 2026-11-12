أعلن مهرجان «أفريكاميرا» (AFRIKAMERA)، اليوم الخميس، اختيار المغرب ضيف شرف دورته الحادية والعشرين، المقررة في العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقال المهرجان، في بيان صحفي، إن الدورة الجديدة ستقام تحت شعار «أوبونتو: أنا موجود لأننا موجودون»، وستخصص حيزا رئيسيا للسينما المغربية، من خلال استعراض أعمال من التراث السينمائي المغربي، إلى جانب إنتاجات معاصرة تتناول قضايا الهوية والثقافة والشتات المغربي.

ويتضمن البرنامج عرض فيلم «الحال» للمخرج أحمد المعنوني، وفيلم «أحداث بلا دلالة» للمخرج مصطفى الدرقاوي، وهما من أبرز الأعمال الكلاسيكية في السينما المغربية، إلى جانب أفلام حديثة، من بينها الوثائقي «خارج المدرسة» لهند بنصاري، وفيلم «بنات إبراهيم» لهانائيل اليوسفي، الذي اختير لافتتاح المهرجان.

كما تشمل المشاركة المغربية أفلاما قصيرة ووثائقية، وعروضا موسيقية، من بينها حفل للفنان المغربي عثمان شرادي، المعروف باسم «بروفيان»، ضمن فعاليات اختتام المهرجان يوم 28 نوفمبر، بالمتحف الوطني للإثنوغرافيا في وارسو.

ويستضيف المهرجان المخرج أحمد المعنوني لتقديم فيلمه «الحال»، الذي يتناول تجربة المجموعة الموسيقية «ناس الغيوان»، فيما يعرض عملين قصيرين لمصطفى الدرقاوي أنجزهما خلال دراسته في المدرسة الوطنية للسينما بمدينة وودج البولندية.

وتشهد الدورة مشاركة أعمال سينمائية من عدد من البلدان الإفريقية، بينها الجزائر وتونس ومصر وليبيا والسودان والسنغال ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا وكينيا، إضافة إلى إنتاجات مشتركة مع بلدان أوروبية وأمريكية.

ويُعد مهرجان «أفريكاميرا»، الذي تأسس عام 2006، أول مهرجان متخصص في السينما الإفريقية بأوروبا الوسطى والشرقية، وينظم بدعم من وزارة الثقافة والتراث الوطني البولندية وبلدية وارسو والمعهد البولندي للسينما.