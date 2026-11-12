كشف الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، عن استعدادات جارية لاستضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي «قمة القيم» في ديسمبر 2027، بالتعاون مع منظمة «أديان من أجل السلام»، وبمشاركة مرتقبة لأكثر من ألف شخصية من القيادات الدينية والفكرية والحكومية، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال بن بيه، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد، الذي تستضيفه العاصمة التشيكية براغ، إن القمة المرتقبة ستستمر خمسة أيام، وتتضمن «حوارات وورش عمل تهدف إلى توحيد الجهود حول القيم الإنسانية المشتركة، وإعداد خريطة طريق وخطة عمل لتعزيز التعاون الدولي وتحويل المبادئ إلى مبادرات عملية ومستدامة».

واستعرض الأمين العام الاستراتيجية الإماراتية في تعزيز السلام، مؤكدا أنها «رسخت مكانتها نموذجا في تعزيز التسامح والتماسك المجتمعي والحوار بين الأديان والثقافات، مستلهمة إرث مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جعل من صون الإنسان وخدمة الإنسانية أساسا للأمن والاستقرار والتنمية».

وأوضح بن بيه، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى للمؤتمر، أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجا للتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، مشيرا إلى أن الدولة تحتضن نحو 200 جنسية، وأن التنوع يمكن أن يشكل «مصدر قوة وانسجام مجتمعي عندما يقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون».

وشدد على أن مفهوم السلام في الرؤية الإماراتية يتجاوز مجرد غياب الحروب والنزاعات، ليشمل «بناء الثقة وتعزيز العدالة وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وترسيخ التعاون والتضامن بين مكونات المجتمع».

وتحدث بن بيه عن جهود منتدى أبوظبي للسلم في تعزيز الحوار والمصالحة، مشيرا إلى أن المنتدى يعمل على «الانتقال من الحوار النظري إلى العمل المشترك، ومن معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها، بما يسهم في الحد من الانقسامات وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات».

وفي جلسة بعنوان «كيف نبني شراكات مرنة ومستدامة للعمل المشترك؟»، دعا بن بيه إلى إقامة شراكات استراتيجية تجمع الحكومات والقيادات الدينية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، ضمن رؤية مشتركة وأولويات واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس.

وقال إن نجاح هذه الشراكات ينبغي أن يقاس بأثرها الفعلي في حياة الناس، وقدرتها على الوقاية من النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار، وليس بعدد المؤتمرات والبيانات الصادرة عنها.

واختتم بن بيه مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الذي يواجه العالم لا يتمثل في غياب القيم المشتركة، وإنما في الحاجة إلى إرادة جماعية تحول تلك القيم إلى عمل منظم ومستدام، مضيفا أن «اختلاف الأديان والثقافات لا يمنع التعاون من أجل حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمنا وعدلا».