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الجيش المالي يعلن تحييد مسلحين واستهداف قواعد وتجمعات في عدة مناطق

محمد الهادي
عناصر من الجيش المالي خلال عملية عسكرية (أرشيف).

أعلن الجيش المالي تحييد 3 مسلحين واستهداف قواعد ونقاط تجمع لجماعات مسلحة في عدة مناطق، خلال عمليات عسكرية نفذها يومي الأحد والاثنين، في إطار عملية «دوغوكولوكو».

وقال الجيش، في بيان، إن دورية تابعة له حيّدت، الأحد، 3 مسلحين كانوا يحاولون تحصيل الزكاة بالقوة من سكان منطقة كوليما، على بعد 13 كيلومترا شمال شرقي نامبالا، مشيرا إلى ضبط بندقيتين آليتين من طراز «AK-47» و10 مخازن ذخيرة ودراجة نارية.

وأضاف البيان أن الجيش استهدف في اليوم نفسه نقطة تجمع لجماعات مسلحة على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي تيساليت، كما نفذ ضربات دقيقة على قاعدة كبيرة للجماعات المسلحة، على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي نيورو، بعد تحديد موقعها بناء على معلومات استخباراتية.

وأشار الجيش إلى أن قواته استهدفت، الاثنين، نقطة تجمع أخرى للمسلحين في منطقة تونكا، مضيفا أن عمليات المراقبة والاستطلاع لا تزال متواصلة لتقييم نتائج العمليات وإعداد حصيلة شاملة، والبحث عن أي تهديدات متبقية وتحييدها.

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