كرّم المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في زاكورة بالمملكة المغربية، في دورته الرابعة عشرة، السينمائي الموريتاني محمد ولد إودوم، تقديراً لمسيرته وتجربته في مجال السينما والإنتاج والكتابة والإخراج.

وجاء تكريم ولد إودوم، خلال فعاليات افتتاح المهرجان التي انطلقت الاثنين، تقديراً لتجربته السينمائية الشخصية الطويلة، كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو، ولإسهاماته في تطوير المشهد السينمائي الموريتاني، خصوصا خلال فترة إدارته لمؤسسة دار السينمائيين وقيادته لمهرجان نواكشوط السينمائي على مدى سبع سنوات.

كما أشاد المهرجان بدوره في دعم وتعزيز الفعل السينمائي المغاربي المشترك، إلى جانب حضوره المتواصل في المشهد السينمائي العربي والإفريقي والمغاربي، من خلال مشاركاته كمحاضر وضيف شرف وعضو في لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وشهد حفل الافتتاح كذلك تكريم المخرج والمنتج السينمائي العراقي نوزاد شيخاني، المقيم في ألمانيا، تقديرا لمسيرته وإسهاماته في مجال السينما.

وتتواصل فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، المقامة بمدينة زاكورة، في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، بمشاركة سينمائيين وفنانين من عدة دول.