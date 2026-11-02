صوملك: عواصف رعدية وأمطار كانت وراء حريق محطة بولنوار “المحدود”

قالت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، إن حريقا “محدودا” اندلع “في التوربينة رقم 38 بمحطة بولنوار (100 ميغاوات) عند الساعة 18:12، مما استدعى توقيف المحطة فوراً كإجراء سلامة وقائي.”

وأوضحت في بيان مساء الاثنين، أن ذلك جاء إثر العواصف الرعدية و الأمطار التي شهدتها ولاية داخلت نواذيبو مساء أمس الأحد 1 نوفمبر 2026.

وأكدت “أن الفرق الفنية باشرت عمليات العزل بنجاح صباح اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حيث تم فصل التوربينة المتضررة وإعادة تشغيل بقية المحطة بالكامل عند الساعة 09:17 صباحاً، وهي تعمل الآن بشكل طبيعي ومنتظم.”