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صوملك: عواصف رعدية وأمطار كانت وراء حريق محطة بولنوار “المحدود”

محمد يوسف

قالت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، إن حريقا “محدودا” اندلع “في التوربينة رقم 38 بمحطة بولنوار (100 ميغاوات) عند الساعة 18:12، مما استدعى توقيف المحطة فوراً كإجراء سلامة وقائي.”

وأوضحت في بيان مساء الاثنين، أن ذلك جاء إثر العواصف الرعدية و الأمطار التي شهدتها ولاية داخلت نواذيبو مساء أمس الأحد 1 نوفمبر 2026.

وأكدت “أن الفرق الفنية باشرت عمليات العزل بنجاح صباح اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حيث تم فصل التوربينة المتضررة وإعادة تشغيل بقية المحطة بالكامل عند الساعة 09:17 صباحاً، وهي تعمل الآن بشكل طبيعي ومنتظم.”

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