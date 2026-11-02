21 مليون يورو لدعم التكوين المهني والحماية المدنية بموريتانيا

وقّعت اليوم الاثنين بنواكشوط، اتفاقيتا تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية، بموريتانيا، تتضمن قرضا بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة.

ووقع الاتقاقيتين، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد، مع سفير فرنسا لدى موريتانيا إيمانويل بيسني، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، السيد إينياس مونكام دافيرات.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، تساهم الاتفاقيتان، “في تمويل مشروع لدعم الحماية المدنية عبر تعزيز قدراتها ومرونتها وتأمين السكان في مواجهة مختلف المخاطر، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.”

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن “التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، يمثل خطوة لتعزيز التعاون بين موريتانيا وفرنسا في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني.” وأشاد “بمستوى التعاون بين البلدين وبالدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية للبرامج التنموية الوطنية، الذي توسع ليشمل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف المديونية.”