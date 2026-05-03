توفي اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، الفنان المصري هاني شاكر، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان الراحل قد نُقل إلى أحد المستشفيات في فرنسا لاستكمال برنامج علاجي وتأهيلي، عقب تعرضه لأزمة صحية.

و هاني شاكر هو واحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، إذ يمتلك مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية.

وبرزت موهبة الفنان عام 1972 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي قدمه للإذاعة بأغنية “احكي يا دنيا”، لتبدأ رحلته الفنية التي امتدت لأكثر من ستة عقود.

وقدم الراحل أكثر من 600 أغنية، وأصدر 29 ألبوماً غنائياً، من أبرزها: “اليوم جميل”، و”كن فيكون”، و”اسم على الورق”، و”أغلى بشر”، و”بحبك يا غالي”، وغيرها.