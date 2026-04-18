Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
السبت, 18 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

ليبيا.. انتشال 17 جثة يُعتقد أنها لمهاجرين قرب سواحل زوارة

أحمد بدي

أفاد مسعفون في مدينة طرابلس الليبية، يوم السبت، بأنه تم خلال الأيام الأخيرة انتشال ما لا يقل عن 17 جثة يُعتقد أنها تعود لمهاجرين، على شاطئ قرب مدينة زوارة الساحلية، غرب العاصمة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، التابع لوزارة الصحة، إن الجثث عُثر عليها على شواطئ زوارة، الواقعة على بعد نحو 117 كيلومتراً غرب طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم دفن 14 جثة وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تم التعرف على جثة واحدة تعود لمواطن من بنغلاديش، جرى تسليمها إلى ذويه في طرابلس. ولم يقدّم المركز تفاصيل إضافية بشأن الجثتين المتبقيتين.

وأظهرت صور نشرها المركز على صفحته الرسمية أن فرق الإسعاف تعاملت مع الجثث قبل نقلها داخل أكياس بلاستيكية بيضاء على متن سيارات إسعاف.

وتُعد ليبيا أحد أبرز مسارات عبور المهاجرين القادمين من مناطق النزاع والفقر نحو أوروبا، عبر طرق برية وبحرية شديدة الخطورة، وذلك منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

