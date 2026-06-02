قال سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا بشير أبو حطب، في بيان، إنه يتعرض منذ بث مقابلة تلفزيونية على قناة “الصحراء 24” يوم الجمعة الماضي لحملة من الانتقادات والإساءات، معتبرا أن تصريحاته “أُخرجت من سياقها” وتم “اجتزاء أجزاء منها”، على حد قوله.

وجدد السفير تأكيده احترامه للشعب الموريتاني، نافيا ما نُسب إليه من إساءة، ومشيرا إلى أن ما ورد في المقابلة جاء في إطار مهامه الرسمية وردا على سؤال بشأن وصول التبرعات إلى الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وقال أبو حطب، إنه يمثل الشعب الفلسطيني “بصفته وبشخصه”، مضيفا أنه جاء من “عمق الأراضي الفلسطينية”، وأن أسرته شُردت في النكبة الأولى وعاشت في مخيمات اللاجئين، وأنه نشأ في بيئة مرتبطة بالنضال الفلسطيني، مشيرا إلى أنه “حمل السلاح منذ نعومة أظفاره” دفاعا عن القضية الفلسطينية، على حد وصفه.

وأضاف السفير أنه فقد “نصف عائلته” في الحرب، بينهم أكثر من 100 شخص من عشيرته، قائلا إن الفلسطينيين “لم يعيشوا سياحا في هذا البلد أو ذاك”، وفق تعبيره.

وأكد السفير أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض ما وصفه بـ”المتاجرة بمعاناته”، داعيا من يختلف معه إلى تقديم وجهة نظره مدعومة بالأدلة والبراهين