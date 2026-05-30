اصطفت عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في مدينة فصالة، التابعة لمقاطعة باسكنو شرقي موريتانيا، وسط نقص في الإمدادات أدى إلى صعوبات في الحصول على البنزين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وقال مراسل إن المحطة الرئيسية في المدينة تشهد ازدحاما متواصلا منذ أيام، في وقت ينتظر فيه السائقون لساعات طويلة للحصول على الوقود.

ونقل المراسل عن مصادر في المدينة أن فصالة تواجه نقصا في الوقود، ما أدى إلى زيادة الضغط على نقاط التوزيع المحدودة المتاحة.

وقال أحد السكان إن بعض السائقين يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة قبل التمكن من التزود بالوقود، مشيرا إلى أن الازدحام الحالي يعد من بين الأكبر الذي شهدته المدينة خلال الفترة الأخيرة.