يتوجه أكثر من 1700 صحفي منتسب إلى نقابة الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت، إلى الاقتراع لاختيار نقيب جديد، ومكتب تنفيذي، ومجلس نقابي، بعد انتهاء مأمورية النقيب أحمد طالب معلوم.

وتتنافس في هذه الانتخابات لائحتان؛ هما: لائحة «التمكين المهني» التي يقودها أحمد سالم ولد سيدي عبد الله، ولائحة «الخلاص» برئاسة عالي محمد ولد أبنو.

وأجرت نقابة الصحفيين أول انتخابات لها عام 2009، ومنذ ذلك التاريخ تداول على رئاستها أربعة نقباء، فيما ارتفع عدد المنتسبين لها من 581 إلى 1734 منتسبا.

وفي هذا التقرير نستعرض رؤساء نقابة الصحفيين منذ تأسيسها:

الحسين مدو:

يعد وزير الثقافة والفنون والاتصال الحالي الحسين مدو أول نقيب لهذه النقابة، التي تعد أكبر تجمع للصحفيين في موريتانيا، حيث انتخب عام 2009 بنسبة 96.16 في المائة.

وجاءت نتائج هذه الانتخابات على النحو التالي:

عدد المسجلين: 581

عدد المصوتين: 262

عدد البطاقات اللاغية: 1

عدد الأصوات المعبر عنها: 261

مهنيون (المكتب التنفيذي): عدد الأصوات 251

الأصوات المحايدة: 10

وأعيد انتخاب ولد مدو عام 2011، واستمر في منصبه حتى عام 2013، حيث أعلن، مع انتهاء مهام المكتب التنفيذي، عدم ترشحه مجددًا.

أحمد سالم ولد المختار السالم:

انتخب الصحفيون أحمد سالم ولد المختار السالم خلفًا للنقيب السابق الحسين ولد مدو.

وفاز ولد أحمد سالم، الذي كان يقود لائحة «الوفاء»، بـ287 صوتًا، مقابل 127 صوتًا حصلت عليها لائحة «النضال» التي كان يرأسها الصحفي اسلمو ولد المصطفى.

وسبق أن شغل أحمد سالم منصب مدير تحرير في الوكالة الموريتانية للأنباء، كما كان يتولى منصب الأمين العام للنقابة في تشكيلتها السابقة.

محمد سالم ولد الداه:

فاز محمد سالم ولد الداه، في الانتخابات التي عقدت على هامش المؤتمر الثالث للنقابة عام 2017، بمنصب نقيب الصحفيين، خلفًا للنقيب المنتهية ولايته أحمد سالم ولد المختار السالم.

وجاء انتخاب ولد الداه بعد حصول اللائحة التي يقودها، «الإصلاح»، على 252 صوتًا، مقابل 242 صوتًا للائحة التي قادها ولد المختار السالم، «الإجماع».

وبلغ عدد المسجلين على قوائم نقابة الصحفيين الموريتانيين نحو 1200 صحفي، فيما وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلى قرابة 46 في المائة.

أحمد طالب ولد المعلوم:

أما في المؤتمر الرابع، الذي نظم عام 2021، فقد فاز الصحفي أحمد طالب ولد المعلوم، ليصبح بذلك رابع نقيب في تاريخ نقابة الصحفيين الموريتانيين.

وولد المعلوم من مواليد نهاية ستينيات القرن الماضي، ويعمل في الوكالة الموريتانية للأنباء منذ أكثر من عقدين.

وترشح ولد المعلوم عن لائحة «التضامن الصحفي»، التي حملت الوصل الأول ضمن لوائح المترشحين للانتخابات، وحصلت على 216 صوتًا.

وتقدم ولد المعلوم على النقيب المنتهية ولايته محمد سالم ولد الداه، مرشح لائحة «الإصلاح والتمهين»، الذي تولى رئاسة النقابة لولاية واحدة بدأت عام 2017، حيث حصلت لائحته في هذه الانتخابات على 206 أصوات.

أما لائحة «الأمل»، التي رشحت الصحفي سعيد ولد حبيب، فقد حلت في المرتبة الثالثة بعد حصولها على 87 صوتًا، فيما حصلت لائحة «المستقبل»، التي يقودها الصحفي السالك زيد، على 58 صوتًا.

وفي الأخير، سُجلت ثلاثة أصوات محايدة، إضافة إلى 12 بطاقة لاغية.