أعلنت شركة شنقيتل الإطلاق الرسمي والفعلي لخدمات الجيل الخامس (5G) في موريتانيا، لتصبح بذلك أول مشغل يوفر هذه التقنية للمشتركين في البلاد.

وقالت الشركة في إيجاز نشرته، إن الخدمة انطلقت مبدئياً في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، ضمن خطة توسع تدريجية تستهدف مختلف المناطق والمدن الكبرى، بهدف تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالي السرعة والتقنيات الرقمية الحديثة.

وأكد المدير العام للشركة، المهندس جعفر صالح، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يمثل مرحلة جديدة ضمن استراتيجية شنقيتل لإعادة التموضع في السوق الرقمية الوطنية، من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير حلول تقنية تنافسية تعزز حضور الشركة في قطاع الاتصالات.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس سعي الشركة إلى ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الفاعلين في التحول الرقمي بموريتانيا، عبر تقديم خدمات متطورة تستجيب لاحتياجات المشتركين وتواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات.