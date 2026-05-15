بحث وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية، اعل ولد الفيرك، مع وفد من شركة “المقاولون العرب” المصرية، سبل التعاون في تنفيذ مشروع “الترامواي” بالعاصمة نواكشوط، وذلك خلال لقاء حضره السفير المصري المعتمد لدى موريتانيا، أحمد طايع.

وخلال الاجتماع، قدم وفد الشركة عرضا حول الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع، شمل مقترحات لمسارات خطوط الترامواي داخل نواكشوط، إضافة إلى تصورات مرتبطة بآليات التمويل والتنفيذ.

ويأتي هذا التحرك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ يوليو 2022، والتي تم تمديدها لمدة إضافية، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين موريتانيا والشركة المصرية بشأن مشاريع النقل الحضري والبنية التحتية.

وأكد وزير التجهيز والنقل أهمية المشروع في تطوير منظومة النقل داخل العاصمة، وتخفيف الضغط على حركة التنقل، مشيدا بما وصفها بالخبرات الفنية والهندسية التي تمتلكها شركة “المقاولون العرب” في مجال مشاريع النقل الكبرى.

كما دعا الوزير الجهات الفنية المختصة إلى تسريع دراسة المقترحات المقدمة، تمهيدا لاستكمال الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع، الذي يُنظر إليه كأحد المشاريع المرتقبة لتطوير النقل الحضري في نواكشوط.