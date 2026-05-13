المغرب يعلن توقيف عنصر موال لتنظيم الدولة الإسلامية

الرباط: صحراء ميديا

أعلنت السلطات المغربية توقيف شخص قالت إنه موال لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة الداخلة، في إطار عمليات أمنية لمكافحة التهديدات “الإرهابية”.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إن الموقوف يبلغ من العمر 22 عاما، ويُتهم بالتحضير لمخططات تستهدف أمن الأشخاص والنظام العام.

وأضاف أن العملية، التي نُفذت بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن حجز معدات إلكترونية وأسلحة بيضاء، تشمل سكاكين ومديات بأحجام مختلفة، إلى جانب ملابس شبه عسكرية.

وأوضح المكتب أن الموقوف وُضع رهن الحراسة النظرية في إطار تحقيق يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، من أجل تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه والكشف عن أي ارتباطات محتملة بتنظيمات”إرهابية”.

