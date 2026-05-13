وزير الشؤون الإسلامية: اكتمال تفويج الحجاج في ظروف جيدة

محمد الهادي

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، اليوم الأربعاء، إن عملية تفويج الحجاج الموريتانيين إلى الديار المقدسة اكتملت في “ظروف جيدة”، عبر رحلات مباشرة انطلقت من مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” إلى المدينة المنورة.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي، أن مختلف مراحل التفويج جرت بمستوى “جيد من التنظيم والتنسيق”، مشيرا إلى دور الجهات والشركاء الذين أسهموا في إنجاح العملية، من بينهم شركات الطيران والسلطات المدنية والعسكرية العاملة بالمطار.

وأكد الوزير أن عملية التفويج تمت وفق الخطة المرسومة، ضمن الترتيبات التي وضعتها الحكومة لموسم الحج.

وكان الفوج الأخير قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ/2026، ويضم الوفد الرسمي المرافق للوزير.

