الجمعة, 27 فبراير
إنجاز 46٪ من أشغال محطة إنزال الكابل البحري بنواذيبو

أحمدُ ولد الحسن

بلغت نسبة الأشغال الجارية في محطة إنزال الكابل البحري الدولي “ألالينك” بمدينة نواذيبو  46 في المائة، وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل جمعت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بمسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

وشمل التقدم المسجل الأشغال البحرية، وإنجاز غرفة الشاطئ، وأعمال بناء المحطة، إضافة إلى الربط البري بين مختلف مكونات المنشأة، ما يعكس سير الأشغال وفق الجدول المحدد.

ويرتقب أن يمكن هذا المشروع، الذي تنفذه شركة EllaLink، من تعزيز قدرات الربط الدولي لموريتانيا وتحسين جودة خدمات الإنترنت، على أن يتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية تمهيدًا لدخوله حيز الخدمة خلال الربع الأول من عام 2027.

