شمال مالي: صحراء ميديا

تظاهر عدد من السكان في مدينة تينزواتن شمال مالي، اليوم، احتجاجا على ما وصفه مشاركون باستخدام الجيش المالي ذخائر عنقودية خلال غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة في شمال البلاد.

وقال مشاركون في التجمعات إنهم رفعوا شعارات تندد باستهداف المدنيين، مطالبين بفتح تحقيق دولي مستقل في الهجمات الأخيرة، التي قالوا إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وتأتي هذه التطورات عقب تداول صور ومقاطع فيديو على وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، تظهر بقايا ذخائر غير منفجرة، قال سكان محليون إنها تعود لقنابل عنقودية استخدمت خلال قصف مناطق قرب تمبكتو وكيدال.

واتهمت “جبهة تحرير أزواد” المجلس العسكري في باماكو باستخدام أسلحة محظورة دوليا، داعية إلى تدخل دولي عاجل للتحقيق في هذه الاتهامات.

وقال متظاهرون إن القصف طال مناطق سكنية وتجمعات مدنية بعيدة عن أي مواقع عسكرية، معتبرين ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، فيما لم يصدر تعليق من السلطات المالية بشأن هذه المزاعم.