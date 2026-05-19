بحث مجلس أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية، خلال اجتماع عقده في نواكشوط برئاسة محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، واقع أنظمة الدفع الإلكترونية وأبرز الإصلاحات الجارية في إطار تحديث النظام الوطني للدفع.

وناقش الاجتماع تطور وسائل الدفع الإلكترونية والتدفقات المالية بين البنوك، إلى جانب أداء البنى التحتية المرتبطة بالأسواق المالية، والآليات المعتمدة لتعزيز أمن المعاملات المالية وضمان قدرة أنظمة الدفع على مواجهة المخاطر التقنية والتشغيلية.

كما استعرض أعضاء المجلس جملة من المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة البيانات وتعزيز متابعة الفاعلين في القطاع المالي، بما يواكب التحول المتسارع نحو الرقمنة واعتماد المعايير الدولية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التنظيمية والفنية لأنظمة الدفع، في ظل تنامي استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات المالية والخدمات البنكية داخل البلاد.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بمستوى التقدم المسجل في مسار تحديث النظام المالي الوطني، مؤكدين دعمهم للإصلاحات التي يقودها البنك المركزي لتعزيز فعالية وموثوقية أنظمة الدفع في موريتانيا.