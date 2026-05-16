قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي إنها أبلغت السلطات السعودية بـ”رفضها الشديد” لدخول مراسل قناة “العربية” و”الحدث” إبراهيم مصطفى إلى الأراضي المالية “بشكل غير قانوني”، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن دخول الصحفي تم “في مخالفة صريحة” للقوانين المعمول بها في مالي، مشيرة إلى أنه تم “بالتنسيق مع جماعات إرهابية”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

واتهم البيان المراسل بنشر “معلومات كاذبة ولا أساس لها” بهدف تشويه صورة قوات الدفاع والأمن المالية، واصفا ذلك بأنه “خرق جسيم” لأخلاقيات العمل الصحفي.

وقالت الخارجية المالية إن مثل هذه التصرفات، التي وصفتها بـ”غير المقبولة”، من جانب وسائل إعلام مقرها في المملكة العربية السعودية “قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين”، اللذين تربطهما علاقات تاريخية.

وأكدت الوزارة أن مالي ستتخذ الإجراءات التي ينص عليها القانون تجاه أي أفعال تمس سيادتها أو وحدتها أو سلامة أراضيها، مضيفة أن البلاد “لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها الوطنية”.