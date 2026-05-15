أعلنت سلطات مطار باماكو الدولي تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز نقاط التفتيش على المحاور المؤدية إلى المطار.

وحددت إدارة مطار موديبو كيتا (سينو)، في بيان صدر أمس الخميس، طريقين رئيسيين، مشيرة إلى أن المرور عبرهما يقتصر على موظفي المطار والعاملين في الخدمات الحيوية المرتبطة به.

ولم توضح السلطات دوافع هذا القرار.

وكانت الرحلات الجوية في المطار قد عُلّقت مؤقتاً نهاية أبريل الماضي قبل أن تُستأنف لاحقاً، عقب هجوم نفذته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة، استهدف العاصمة باماكو ومدينة كاتي، وأسفر عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.

وشملت الهجمات مطار باماكو وعدداً من المواقع العسكرية، وتُعد من أعنف الهجمات التي شهدتها العاصمة منذ عام 2015.