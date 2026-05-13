أعلن الجيش المالي، اليوم الأربعاء، تدمير قاعدة لجماعات مسلحة جنوب غربي العاصمة باماكو، بعد رصدها خلال عمليات مراقبة داخل البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش، في بيان، إن العملية نُفذت قرب المخرج الجنوبي لغابة كينيباولي في منطقة سيبي، حيث رصدت الوسائل الجوية مقاتلين ودراجات نارية ومعدات مخفية تحت الأشجار، قبل تنفيذ عدة ضربات قالت إنها أسفرت عن تدمير القاعدة بالكامل.

وأضاف البيان أن عملية تعقب نُفذت بعد تفرق الناجين، مشيرا إلى تنفيذ ضربة دقيقة جديدة عقب تجمع عدد منهم تحت شجرة.

وأكد الجيش المالي مواصلة ملاحقة الجماعات المسلحة “حتى آخر معاقلها” في أنحاء البلاد.

وتأتي هذه العملية في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مالي، بعد هجمات منسقة تبنتها جماعات مسلحة، من بينها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«جبهة تحرير أزواد»، استهدفت مواقع للجيش في عدة مناطق خلال الفترة الماضية.