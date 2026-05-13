قال وزير الثقافة والفنون والاتصال الحسين ولد مدو، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موريتانيا ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” شهدت تطوراً خلال السنوات الأخيرة، مجدداً دعم بلاده للمنظمة واستعدادها لمواصلة تعزيز التعاون معها.

جاء ذلك خلال مشاركته، عبر تقنية الفيديو، في أعمال الدورة الـ15 للمؤتمر العام لـ”الإيسيسكو” بمدينة قازان الروسية.

وأضاف ولد مدو أن المنظمة شهدت خلال السنوات الأخيرة “حيوية متجددة وحضوراً متصاعداً ورؤية استراتيجية طموحة”، مشيراً إلى أنها انتقلت إلى “فضاء المبادرة والابتكار والاستشراف” من خلال مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي وحماية التراث والتحول الرقمي.

واستعرض الوزير عدداً من محطات التعاون بين موريتانيا و”الإيسيسكو”، من بينها اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023، وتطوير مهرجان “مدائن التراث” والعناية بالمخطوطات والتراث الوطني.

وشهد المؤتمر تجديد الثقة في الدكتور سالم بن محمد المالك مديراً عاماً للمنظمة لمأمورية جديدة.