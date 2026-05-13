قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، الثلاثاء، إن التحديات المناخية الراهنة تتطلب شراكات قوية وتعاونًا إقليميًا واسعًا، مؤكدة أنه “لا يمكن لأي بلد مواجهتها بمفرده”.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في مؤتمر إقليمي حول الهجرة والعمل المناخي بمدينة لاغوس النيجيرية، أن موريتانيا وبلدان الساحل تشهد آثارًا متزايدة للتغير المناخي على الموارد الطبيعية وسبل العيش وأنماط التنقل البشري.

وأكدت وجود “حلول محلية مبتكرة” تسهم في تعزيز صمود المجتمعات، مشيرة إلى المبادرات التي يقودها الشباب في إطار برنامج “التغير المناخي وبيانات الهجرة”.

ويناقش المؤتمر، المنعقد يومي 12 و13 مايو الجاري بمشاركة وزراء وشركاء دوليين، قضايا الهجرة والعمل المناخي في مناطق غرب ووسط إفريقيا.