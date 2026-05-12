الثلاثاء, 12 مايو
موريتانيا تبحث مع “المقاولون العرب” مشروع ترامواي نواكشوط

أحمد بدي

بحثت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، اليوم الثلاثاء، مع وفد من شركة “المقاولون العرب” المصرية، مشروع إنشاء ترامواي في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 21 يوليو 2022.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع، الذي عقد بمقرها في نواكشوط برئاسة وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك، وبحضور السفير المصري لدى موريتانيا وممثلين عن الشركة، خصص لعرض الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع.

وقدم وفد “المقاولون العرب” خلال اللقاء عرضا فنيا تضمن مقترحا لخطوط الترامواي داخل العاصمة، إلى جانب تصورات أولية لآليات تمويل المشروع.

وأوضح الوزير، بحسب البيان، أن مشروع الترامواي يهدف إلى تحسين حركة النقل الحضري في نواكشوط وتسهيل تنقل المواطنين داخل المدينة وضواحيها.

وأضاف أن الوزارة وجّهت المصالح الفنية المختصة إلى دراسة المقترح المقدم واستكمال التقييمات الفنية اللازمة في أقرب الآجال، تمهيدا لمواصلة الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

