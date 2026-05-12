صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية مخصصتين لبناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع وحديثي الولادة والطفل في نواكشوط.

وقال وزير الصناعة والمعادن ادي ولد الزين، الذي يتولى حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، إن المشروع يتعلق ببناء مستشفى بسعة 440 سريرا، مخصص لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال.

وأضاف الوزير أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 68.350 مليون يورو، تساهم الحكومة الموريتانية فيها بـ6.940 ملايين يورو، فيما يُمول الجزء المتبقي عبر قروض ومنح مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

وأوضح أن تمويل المشروع يشمل قرضا للبيع لأجل بقيمة 48.150 مليون يورو، إضافة إلى قرض حسن بقيمة 4.270 ملايين يورو، وتمويل ميسر من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة 8.550 ملايين يورو، إلى جانب منح مخصصة للتكوين وتبادل الخبرات.

وبحسب الحكومة، يشمل المشروع أعمال البناء والتجهيزات الطبية والأثاث وتقنيات المعلومات، إضافة إلى خدمات التصميم والإشراف والتدريب والدعم الفني.