قالت البرلمانية المعارضة ازعورة شيخا بيديا إن قسم الولادة والأطفال بالمركز الوطني للاستطباب في نواكشوط يعاني من بنايات متهالكة وضعيفة، معتبرة أنه لا تتوفر فيه معايير تضمن ولادة آمنة، مشددة على أن جهاز اسكانير في مستشفى الفيروسات متعطل.

وأضافت بيديا في مداخلة في البرلمان، أن قسم الأطفال بعيد عن قسم الولادة، مشيرة إلى أنه في حال احتياج المولود إلى الأوكسجين يتم نقله إلى قسم الأطفال، وهو ما قد يعرضه للخطر قبل الوصول، وفق تعبيرها.

وأوضحت البرلمانية أن قسم الإنعاش بالمستشفى مختلط ويستقبل حالات متعددة من بينها الكسور، معتبرة أنه لا يوجد إنعاش مخصص لحالات الولادة، وأن الحالات يتم تحويلها إلى مستشفى الأم والطفل.

وفي ما يتعلق بمستشفى الفيروسات، قالت إن جهاز السكانير كان متعطلا خلال زيارة أدتها للمستشفى في يناير الماضي ولا يزال كذلك حتى الآن.

وأضافت بنت بيديا أن أجهزة طبية تم شراؤها بمبالغ كبيرة، قُدمت على أنها مخصصة لعمليات متقدمة مثل زراعة الكبد، غير أنها غير مستغلة.

واعتبرت أن الوضع يعكس، بحسب قولها، أزمة في تسيير المستشفيات وصيانة الأجهزة الطبية ونقصاً في الطواقم الصحية.