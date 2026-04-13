أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم مقتل لاعب نادي بيركوم تشيلسي، دومينيك فريمبونغ، بعد تعرض حافلة الفريق لهجوم مسلح أثناء عودتها من مباراة في الدوري الممتاز يوم الأحد.

ووقع الهجوم على طريق غواسو–بيبياني، بينما كان الفريق في طريق العودة من مواجهة خارج أرضه أمام سامارتكس في منطقة سامريبو بجنوب البلاد.

وقال النادي في بيان يوم الاثنين إن “حافلة الفريق تعرضت لهجوم من قبل مجموعة من اللصوص المسلحين الذين قطعوا الطريق لمنع مرورها”، مضيفاً أن “مسلحين ملثمين يحملون بنادق وأسلحة رشاشة أطلقوا النار على الحافلة بينما حاول السائق التراجع”.

وأضاف البيان أن اللاعبين وأفراد الطاقم فروا إلى الأحراش القريبة طلباً للاحتماء.

وأكد الاتحاد الغاني لكرة القدم في وقت لاحق وفاة فريمبونغ، البالغ من العمر 20 عاماً، متأثراً بالحادث.

وقال الاتحاد في بيان: “تلقينا بصدمة وحزن عميقين نبأ وفاة دومينيك فريمبونغ، في خسارة كبيرة لناديه ولكرة القدم الغانية”، مشيداً بموهبته واعتباره من اللاعبين الواعدين.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعمل على تعزيز الترتيبات الأمنية للأندية خلال تنقلاتها في المسابقات المحلية.