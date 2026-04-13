بدأت عمليات فرز الأصوات في بنين، يوم الأحد، عقب إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات رئاسية يُتوقع أن يفوز بها وزير المالية روموالد واداغني، المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته باتريس تالون، في ظل غياب منافسة قوية ومخاوف أمنية متزايدة.

وتُجرى الانتخابات بعد أربعة أشهر من نجاة الحكومة من محاولة انقلاب، فيما لا يحق لتالون الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور، بعد أن اختار واداغني لخلافته بدعم من الائتلاف الحاكم.

وبدأت عملية الفرز في مدينة كوتونو، أكبر مدن البلاد، على أن تُعلن النتائج الأولية يوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تفاوت نسب الإقبال بين المراكز.

وأظهرت بيانات من أحد مكاتب التصويت في الدائرة الثانية عشرة مشاركة تجاوزت 50%، بينما بدت نسبة الإقبال أقل في مناطق أخرى، في ظل اعتبار كثيرين أن نتائج الانتخابات شبه محسومة.

وقال أحد الناخبين إن “ضعف المنافسة قلل من حماس المشاركة”، في إشارة إلى غياب مرشح قوي من المعارضة.

ويتعهد واداغني بمواصلة سياسات تالون، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، لكنه سيواجه تحديات أمنية متصاعدة، مع تزايد هجمات الجماعات المسلحة في شمال البلاد.

ويبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 7.9 مليون ناخب، بينهم عشرات الآلاف في الخارج، فيما تراقب الأوساط السياسية نتائج الانتخابات وسط دعوات لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية.