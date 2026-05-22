الجمعة, 22 مايو
تشاد تؤكد الحكم بالسجن 20 عاما بحق المعارض سيكسيه ماسرا

محمد عبد الله

أكدت المحكمة العليا في تشاد الحكم الصادر في حق الوزير الأول الأسبق والمعارض سيكسيه ماسرا، والقاضي بسجنه 20 عاما، وذلك بعد طعن قدمه محاموه، ما يجعل الحكم القضائي نافذا.

ورفضت المحكمة العليا، أمس الخميس، الطعن بالنقض الذي تقدم به فريق الدفاع عن ماسرا، بعد محاكمته في أغسطس 2025.

وشهد محيط المحكمة العليا حضورا أمنيا مكثفا خلال جلسة النطق بالقرار.

ويتهم رئيس حزب “المحولون” بنشر رسائل كراهية وعنصرية، والتحريض على القتل، عبر رسائل صوتية نسبت إليه وتعود وفق السلطات إلى عام 2023.

وتقول السلطات القضائية في تشاد إن تلك الرسائل أدت إلى أعمال عنف دموية في يوليو 2025، أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، في ما يعرف بـ”مجزرة مانداكو” جنوب البلاد.

من جهته، ندد حزب “المحولون” بما وصفه القرار بـ”المخزي”، مؤكدا رفضه الحكم “بهذه القسوة على شخص بريء”، وفق تعبيره.

وكان ماسرا، وهو خبير اقتصادي وشغل سابقا منصب مسؤول اقتصادي في البنك الإفريقي للتنمية، قد غادر تشاد عقب أزمة سياسية عام 2023، قبل أن يعود إليها عام 2024 بموجب “اتفاقات كينشاسا” التي أنهت منفاه السياسي.

وبعد عودته، عُين ماسرا رئيسا للوزراء خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، قبل أن يستقيل عشية الانتخابات الرئاسية في مايو 2024، التي ترشح لها وخسرها أمام الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إيتنو، الذي فاز من الجولة الأولى.

