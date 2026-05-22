قال وزير المالية الموريتاني، كوديورو موسى انگنور، إن إدارة الضرائب تمكنت من تجاوز العتبة الرمزية البالغة 200 مليار أوقية قديمة قبل منتصف مايو الجاري.

وخلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم الجمعة إلى المديرية العامة للضرائب، أكد أن هذا المستوى لم يكن يتحقق في السابق إلا خلال شهري أغسطس أو سبتمبر، ما يعكس تحقيق أكثر من نصف الأهداف السنوية في وقت قياسي، حسب قوله.

وأضاف الوزير أن المديرية تعيش مرحلة مفصلية في مسار تحديثها وتطويرها.

وأشار إلى أن هذه الإيرادات تمثل دعامة أساسية لتمويل أولويات الدولة، خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية.

وكانت موريتانيا قد سجلت خلال عام 2025 أعلى معدل لضريبة الدخل المفروضة على الأفراد من بين الدول العربية، بذلك تتصدر القائمة بضريبة دخل 40%، تليها المغرب بمعدل 38%، أما الجزائر وتونس فقد احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي بنسبة متساوية بلغت 35% لكل منهما.

وتبدو المفارقة في أن المواطن الموريتاني يدفع نسبة قريبة من أوروبا (فرنسا مثلا 45%) مقابل خدمات عامة ضعيفة ودخل متوسط منخفض، حسب البنك الدولي.