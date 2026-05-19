يترقب المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، التعرف على منافسيه في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، وذلك خلال مراسم سحب القرعة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويدخل “المرابطون” القرعة ضمن منتخبات المستوى الثالث، إلى جانب منتخبات كينيا وليبيا وتنزانيا والنيجر وغامبيا والسودان وسيراليون وناميبيا وتوغو ومالاوي ورواندا، ما يعني احتمال وقوعه في مجموعة تضم أحد كبار القارة الإفريقية من المستوى الأول.

وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، في سابقة هي الأولى من نوعها باستضافة ثلاث دول للبطولة، وذلك خلال الفترة ما بين 19 يونيو و17 يوليو 2027.

وسيشارك في التصفيات 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، إضافة إلى منتخب إضافي في المجموعات التي تضم إحدى الدول المستضيفة.

وتنطلق مباريات التصفيات خلال سبتمبر 2026، حيث تُلعب الجولتان الأولى والثانية بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر، قبل استكمال بقية الجولات خلال نوفمبر 2026 ومارس 2027.

وورغم فشله في التأهل لآخر نسخة من الكان، فإن الجماهير الموريتانية تأمل أن يواصل المنتخب الوطني حضوره القاري، بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، والتي رسخت مكانة “المرابطون” على الساحة الإفريقية.